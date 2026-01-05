え、こんなにスリム？【シャープ】薄型加湿器がAmazonで買える
薄型で使いやすいうえに性能もばっちり!【シャープ】の加湿器がAmazonに登場!
プラズマクラスター空気清浄機の特長である、お部屋全体に風の流れが素早く行き渡るスピード循環気流。遠くのホコリも引き寄せて大きな背面全体の吸込口でパワフルに吸引する。プラズマクラスターイオンが静電気を除去しながら、効率良く集じんしてくれる。
10,000個の微小な粒子を吸い込み3個しか通さない、交換の目安が約10年の高性能フィルター。静電気を帯びているため目詰まりしにくいのが特徴だ。
キレイな水で加湿、Ag⁺イオンカートリッジ。加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔。
抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター。プラズマクラスター空気清浄機本体で、「PM2.5」への対応。プレフィルターについた大きなホコリは、後ろパネルをつけたまま、掃除機で吸い取るだけ。
乾燥が気になる季節に、パワフルな加湿を実現してくれる。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代だ。冬にピッタリの一品だ。
