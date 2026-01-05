二度と会えないはずのかわいi我が子に会えた理由に仰天！「予想を裏切るエンド」と読者ザワつく【作者インタビュー】
夜の公園のベンチにひとりぼっちで座り、嗚咽を漏らし泣いている女性がいた。手には幼い子供の写真。「かわいいかわいいこうちゃん…もう二度と会えない…」と悲しみに暮れる女性は流れ星に願いを托す。「私のかわいいこうちゃんに、もう一度会わせて下さい！」と――!!すると女性の背後から「おかあさん」という声がし、“かわいいこうちゃん”がそこに立っていた!!この子供の正体は…!?本作品「星の子供」を描いたのはイイジマさん。歴史と実績のある青年漫画の登竜門「ちばてつや賞」の第79回で佳作を受賞した経歴を持つ。今回紹介する「星の子供」は、2023年2月に「コミックBe(vol.112)」(ふゅーじょんぷろだくと)にて掲載された作品で、「思わず泣いてしまった直後にまさかの展開…!!」「予想を裏切るエンドwww」「予想の斜め上のオチなのに、心が温まる」「予想の斜め上を行きすぎるわw」と読者をトリコにした話題作だ。
本作「星の子供」を描いたきっかけについて、「子供が生まれたことです。覚悟が足りないと言われそうですが、私にとって新生児の育児はものすごく辛かったんです。活動時間のほぼ100％を赤子に捧げていたら、『私は何のために生きているんだろう』と生き甲斐を見失ってしまいました。そこで、漫画を描いて自己実現欲求を満たそうと思ったのが描こうとしたきっかけなんです」と作者のイイジマさん。しかし、「結果的に、描くきっかけを与えてくれたのも子供で、ストーリーのネタを思いついたのも子供のおかげなんです」と語る。
読者からは、「衝撃すぎるラストに全部ひっくるめて泣いた」という感想もあれば、「途中まで泣いて読んでいたのに…」「下まつげを涙が濡らしたくらいのタイミングで涙が止まりました」という感想もあり、「私が想像していた以上に読者の皆さんのリアクションがよくて、感想を読んでこちらも笑わせてもらっています！」とイイジマさん自身も寄せられた感想が予想外だったそうだ。読者の想像をあっさりと超えたオチとなっていたが、「実は、このオチはあとから思い付いたものなんです。なので、最初に考えてた話とノリがガラリと変わってしまいました(笑)」と教えてくれた。
読み始めは切ない物語かと思いきや、途中から予想外の方向へ進んでいく本作！泣くか笑うか、はたまた別の感想を持たれるか？ぜひ読んでみて。
取材協力：イイジマ
