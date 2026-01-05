「このギャップよ…」乃木坂46井上和、グラビアオフショットに反響「あまりに美しすぎる」
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が5日、自身のインスタグラムを更新。きょう発売の『週刊ヤングマガジン』6号（講談社）表紙＆巻頭グラビアに登場した際のオフショットを公開した。
【写真あり】「たまらん…」グラビアオフショットを公開した井上和
井上は「本日発売のヤングマガジン6号で表紙と巻頭グラビアを務めさせていただいています！よろしくお願いします！」とつづり、さまざまなスタイリングで撮影した同誌グラビアのオフショットを多数投稿した。
SNSでは「あまりに美しすぎる」「ほんと美の象徴だよね」「このギャップよ…たまらん」「想像してた何倍もカットがあってすごい！こんなにいいんですか？笑」「大人っぽい和ちゃんも子どもらしさが残る和ちゃんも何もかも全部かわいい」などの反響が寄せられていた。
同号では、乃木坂46が新春グラビアジャックに登場。第1弾には、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で茶々役を演じることも決定し、アイドルだけではなくドラマや雑誌などでも活躍を広げる井上が、美しい肌見せグラビアなどを撮り下ろし。2025年の振り返りや、2026年への抱負、5期生としての目標などを語ったインタビューも掲載されている。
なお、同号の巻中グラビアには、乃木坂46の田村真佑、巻末グラビアには同グループの海邉朱莉・大越ひなの・鈴木佑捺が登場する。
