¡Ø¥â¥Ö¤»¤«¡ÙÂè2´ü¡¢À©ºî·èÄêÈ¯É½¤«¤é4Ç¯±Û¤·¤Ëº£Ç¯ÊüÁ÷¤Ø¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡2022Ç¯¤ËÂ³ÊÔÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø²µ½÷¥²¡¼À¤³¦¤Ï¥â¥Ö¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥â¥Ö¤»¤«¡Ë¤è¤ê¡¢Âè2´ü¤¬º£Ç¯2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¿·¤¿¤Ë½ñ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡Ø¥â¥Ö¤»¤«¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡É²µ½÷¥²¡¼¡È¤Î¥â¥Ö¥¥ã¥é¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥ê¥ª¥ó¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÃÎ¼±¤ò»È¤¤À®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²¼Ñî¾å¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡£Âè1´ü¤Ç¤ÏºâÊõÈ¯¸«¤ä¸ø¹ñ´ÏÂâ¤Î·âÂà¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¼ß¤Ø¤È½ÐÀ¤¤·¤¿¥ê¥ª¥ó¡£Âè2´ü¤Ç¤ÏÀ»½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥¨¤Î¿Æ±ÒÂâÆþ¤ê¤ÎÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¥ë¥Õ¤ÎÅç¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ÉþÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Å¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥Þ¥ê¥¨¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¥ê¥ª¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ë±ì¤¬Éº¤¦Ãæ¤Ç²¿¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç5¿Í¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿B2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç¤Ï30Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·¤¿¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥ê¥ª¥ó¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¢¥Þ¥ê¥¨¤ÎÀßÄê¥¤¥é¥¹¥È¤È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê
¢§¥ê¥ª¥ó
CV¡§ÂçÄÍ¹ä±û
¤·¤¬¤Ê¤¤ÃË¼ß²È¤Î»°ÃËË·¡£¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤êÆÈÎ©¤·¤¿»Ò¼ß¤Ø¤È¾º¿Ê¡£¸ý¤¬°¤¯¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º¬¤ÏÍ¥¤·¤¤¤ª¿Í¹¥¤·¡£Àï¾ì¤Ç¤ÏÂç·¿Á¥¡Ö¥Ñ¥ë¥È¥Ê¡¼¡×¡¢³»¡Ö¥¢¥í¥¬¥ó¥Ä¡×¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÌ¿¤ÏÃ¥¤ï¤Ê¤¤¡£
¢§¥ª¥ê¥ô¥£¥¢
CV¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÀÌí
Ê¿Ì±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ®Â²¤Î³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÆÃÂÔÀ¸¡£²µ½÷¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÏËÜÍè¡¢¼ç¿Í¸ø¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿Ì±¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¿Ä¤¬¶¯¤¯ÊÙ¶¯Ç®¿´¡£²óÉüËâË¡¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢À»½÷¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤â³«²Ö¤µ¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢§¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«
CV¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
¥æ¥ê¥¦¥¹¤Î¸µº§Ìó¼Ô¤Ç¡¢²¦²È¤Ë¼¡¤°¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¸ø¼ß²È¤ÎÎá¾î¡£²µ½÷¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ò¤¤¤¸¤á¤ë°ÌòÎá¾î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ª¥ó¤ä¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤Èå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¡¢À¿¼Â¤«¤Äµ¤¾æ¤ÊÀ³Ê¡£
¢¡¥Þ¥ê¥¨
CV¡§º´ÁÒ°½²»
¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤ËÂå¤ï¤ê¡¢²µ½÷¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËµïºÂ¤ë»Ò¼ß²È¤ÎÎá¾î¡£¥æ¥ê¥¦¥¹¤¿¤Á¥¤¥±¥á¥ó·³ÃÄ¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ê¡¢¡ÖµÕ¥Ï¡¼¥ì¥à¡×¤ò²èºö¤¹¤ë°½÷¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Î¸åÀè¹Í¤¨¤Ê¤¤Ë½Áö¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÉÔØâ¤Ê°ìÌÌ¤â¡Ä¡Ä¡£
