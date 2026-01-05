¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×ÃÛÃÏËÜÅ¹¤Ç²áµîºÇ¹â5²¯1030Ëü±ß¤Î¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡¡Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡Äó¶¡¤Ø
Åìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ì¤Ç5ÆüÄ«¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö½é¶¥¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤¬²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë5²¯1030Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ìÁáÂ®¡¢µÒ¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½§»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¶¥¤ê¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤Ï243kg¤ÎÀÄ¿¹¡¦Âç´Ö»º¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤Ç¡¢5²¯1030Ëü±ß¤È²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö´îÂåÂ¼¡×¤¬2020Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¥¤êÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä ¡Ö´îÂåÂ¼¡×ÌÚÂ¼À¶¼ÒÄ¹¡§
°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ÎÃÛÃÏËÜÅ¹¤Ç¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤Ë¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥°¥í¤ÏÅ¹Æâ¤ÇÁáÂ®¡¢µÒ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Î¥Í¥¿¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£