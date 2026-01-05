東野幸治、娘の結婚のあいさつで妻の“一言”に驚き「急に個室がシーンって…」「はっきり言うんや…」
お笑い芸人の東野幸治（58）が3日に放送されたMBSテレビの特番『東野幸治＆寺島しのぶのR-50人生でやらないと後悔するコト！』（※関西ローカル）に出演し、娘の結婚のあいさつで驚いた出来事を語った。
【写真あり】東野幸治「元気出ました！」“マッサマン”参上
ゲストの元ラグビー日本代表 ・大畑大介氏（50）から寄せられた「娘の彼氏に『お前に娘はやらん』と言いたい」というテーマでトークが展開。その中で東野が自身の経験に言及した。
東野自身は「たいした稼ぎもない時やし、結婚させてもらったってのがある」と言い、そのため娘の恋人に対しては「どうぞ、どうぞ！」という態度だった。
しかし、初めて4人であいさつを交わした際、食事を進めようとする東野に対して、「嫁が急に『えっ？大事な“あれ”はないのかな？』って」と妻が切り出したと言う。「急に個室がシーンってなって…」と当時の様子を回想。
妻は「結婚させてください」という言葉を聞きたいとしっかりと伝えたようで、その言葉に東野は「はっきり言うんや…」と驚いたそう。最終的には、恋人が「結婚させてください」と伝え、妻も「分かりました」返答。無事にあいさつを終え、食事が始まった。この話にゲストも興味深そうに耳を傾けていた。
なおTVerで見逃し配信中。
【写真あり】東野幸治「元気出ました！」“マッサマン”参上
ゲストの元ラグビー日本代表 ・大畑大介氏（50）から寄せられた「娘の彼氏に『お前に娘はやらん』と言いたい」というテーマでトークが展開。その中で東野が自身の経験に言及した。
しかし、初めて4人であいさつを交わした際、食事を進めようとする東野に対して、「嫁が急に『えっ？大事な“あれ”はないのかな？』って」と妻が切り出したと言う。「急に個室がシーンってなって…」と当時の様子を回想。
妻は「結婚させてください」という言葉を聞きたいとしっかりと伝えたようで、その言葉に東野は「はっきり言うんや…」と驚いたそう。最終的には、恋人が「結婚させてください」と伝え、妻も「分かりました」返答。無事にあいさつを終え、食事が始まった。この話にゲストも興味深そうに耳を傾けていた。
なおTVerで見逃し配信中。