¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤¬5Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»ÔÆâ¤ÎÆÈ¿ÈÎÀ¡Ö¸×É÷Áñ¡×¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡£
¡¡Yogibo¤È¿¹²¼¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò»ý»²¤·¤ÆÆþÎÀ¡£¿¹²¼¤È¤ÏÆ±¤¸³°Éô¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡Ö¿¹²¼¤µ¤ó¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤¢¤ó¤Ê¤óÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ°Õ»×É½¼¨¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Æ±3°Ì¡¦²¬¾ë²÷À¸³°Ìî¼ê¡Ê22¡áÃÞÇÈÂç¡Ë¤âÆþÎÀ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿Ê³Ø¹»¡¦²¬»³°ìµÜ¤«¤é°ìÈÌÆþ»î¤Ç¹ñÎ©¤ÎÃÞÇÈÂç¤ØÆþ³Ø¤·¤¿½¨ºÍ¤Ï¡¢»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿±Ñ¸ì¼½ñ¤ò»ý»²¡£¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¤Î»þ¤ËÀ¨¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅ»Ò¼½ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼¤«»æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø4Ç¯´Ö¤â¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª¼é¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±2°Ì¡¦Ã«Ã¼¾¸àÆâÌî¼ê¡Ê21¡áÆüËÜÂç¡Ë¤ÏAir¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¢Æ±4°Ì¡¦ÁáÀ¥ºóÅê¼ê¡Ê18¡á¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢Æ±5°Ì¡¦Ç½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¡Ê24¡á¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¥¾¥¦¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Á¡¢°éÀ®Áª¼ê¤ò´Þ¤àÁ´7¿Í¤¬¡Ö¸×É÷Áñ¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£