乃木坂46梅澤美波「一瞬で虜になった」 もふもふ2ショット公開
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、先行カット第9弾が公開された。
【写真】写真集未掲載！美脚あらわな水着カット
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
今回公開されたのは、ミラノの街で偶然出会ったワンちゃんとの、ハッピー感たっぷりなツーショット。ふわふわヘアの梅澤と、真っ白でもふもふのワンちゃんが並んだ姿は、相性ばっちり。梅澤は「道端で出会って、思わず一瞬で虜になったワンちゃんです！周りがどんなに賑やかでも全然動じなくて、隣に並ぶのもすんなりOKな、肝の据わった子でした（笑）。おかげでこんなかわいいカットが撮れて、本当に感謝しています！」とコメントを寄せている。
