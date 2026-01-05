ポスティングシステムでメジャー挑戦を目指す巨人・岡本和真選手が日本時間5日、ブルージェイズと契約合意に至ったと発表しました。

2014年にドラフト1位で巨人に入団してプロ12年目でのメジャー挑戦となります。そんな岡本選手の日本での業績をまとめていきます。

巨人で11年間プレーし、1074試合に出場、248本塁打、通算打率.277の記録を残した岡本選手。「巨人の4番」として活躍を続けました。

2014年、早稲田大の有原航平投手や前橋育英高校の郄橋光成投手などの中から、巨人がドラフト1位で単独で指名。未来の4番候補を期待しての入団でした。

背番号「38」を背負い、プロ1年目から試合に出場すると、9月5日のDeNA戦にてプロ初安打が代打2ランホームランとなる活躍を見せ、怪物の片鱗をのぞかせました。

その後は開幕一軍に抜擢されるも、なかなか定着できない日々が続きます。しかし、4年目に転機が訪れます。

引退した村田修一選手から背番号「25」を受け継いだこのシーズン。初の4番に起用されるなど、飛躍の1年を過ごした岡本選手は、全試合に出場し、打率.309、33本塁打、100打点を記録し、「3割30本100打点」を22歳で達成します。その後6年連続30本塁打を達成し、23年には自己最多の41本塁打を記録し本塁打王を記録。

2020年、2021年には本塁打と打点の2冠を獲得。2度のベストナインと3度のゴールデングラブ賞にも輝き、チームのリーグ優勝に3度貢献するなど、「巨人の4番」の名に恥じない活躍を続けました。

23年のWBCでは、決勝戦にHRを放つなど、主に「6番・一塁」として出場。3大会ぶり3度目のWBC制覇に大きく貢献しました。

2025年シーズンはケガに悩まされる時期もあったものの、最終的には69試合に出場し、打率.327、15本塁打、49打点の成績を残しました。

そして2025年11月21日にポスティングシステム利用を球団が承諾。1月5日にブルージェイズとの契約合意に至りました。

巨人の顔として活躍し続けた岡本和真選手がブルージェイズの顔になるため、メジャーの舞台へ挑みます。