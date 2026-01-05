Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日（土）9時から1月7日（水）23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、最大100Wの高出力USB-CやACコンセントまで備え、スマートフォン・ノートPC・周辺機器を一括管理できるAnker（アンカー）の「Nano Charging Station （7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル）」が、お得に登場しています。

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック 8,490円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

1台で複数機器をスマートに管理。Ankerの7台同時充電ステーションが15％オフ

Ankerの「Nano Charging Station （7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル）」は、AC差込口3つ、巻取り式USB-Cケーブル2本、USB-Cポート1つ、USB-Aポート1つを搭載し、7台の機器を同時に充電できる充電ステーション。今なら15％オフの8,490円とお得な価格で販売中です。

巻取り式USB-CケーブルとUSB-Cポートは最大100Wの超高出力。MacBook ProなどのノートPCやスマートフォン、タブレットやイヤホンなど、複数機器を同時に充電可能です。

1.3インチのディスプレイを搭載し、各ポートごとの出力状況や、本体の温度状況をリアルタイムに確認できます。

複数ポート同時利用時も状況に応じて電力を自動分配してくれるのも◎。

2本の巻取り式内蔵ケーブルでデスク周りもスッキリ

本体側面に内蔵された約70cmの巻取り式USB-Cケーブルは必要な長さに固定でき、絡みにくく収納しやすい設計となっています。

特に頻繁にケーブルを抜き差しする環境では卓上がスッキリ保てますよ。

ケーブルはいずれも約18,000回以上の巻取りと折り曲げに耐えられる高耐久設計です。

テレワーク環境や共有スペースでも場所を取らず、配線の煩雑さを大幅に軽減できるマルチ充電ステーションを要チェック。

＞＞Ankerのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年1月5日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

