よみうりランドは、屋外常設施設「ポケパーク カントー」における4月分入場チケットの抽選申込受付を本日1月5日18時より開始する。期間は1月13日まで。

2月5日にオープンを予定している「ポケパーク カントー」の入場チケットに関する抽選販売が行なわれる。すでにオープン日より3月分までの抽選受付は終了しており、本日より4月分の申込受付を開始する。

抽選結果は当選者へ向けて1月下旬頃に案内が送付される予定で、当選した際の決済期限は1月31日まで。なお、5月1日以降分については毎月1日より12日の間に抽選が実施される予定。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。