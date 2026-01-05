幾田りら、ノースリーブミニワンピで美脚披露「透明感すごい」「お人形さんみたいな可愛さ」の声
【モデルプレス＝2026/01/05】アーティストの幾田りらが1月5日までに、自身のInstagramを更新。NHK紅白歌合戦での衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳紅白出演歌手「透明感すごい」美脚際立つミニワンピ姿
幾田は「紅白歌合戦のお衣装」と切り出し、各場面で着用した4着の衣装について「スタイリングチーム、ヘアメイクチームの皆さんと一つ一つこだわってコーディネートしました」と舞台裏のこだわりを紹介。4つの衣装姿を公開し、鮮やかな赤のノースリーブミニワンピースに黒のロングブーツを合わせたスタイルでは、スラリとした美しい脚が覗いており、透明感溢れる魅力的なビジュアルが際立っている。
この投稿に、ファンからは「透明感がすごくて眩しい」「ミニワンピ姿が可愛すぎる」「赤い衣装と赤髪の組み合わせが最高」「見惚れてしまいました」「お人形さんみたいな可愛さ」「どの衣装も素敵で着こなしてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳紅白出演歌手「透明感すごい」美脚際立つミニワンピ姿
◆幾田りら、ノースリーブミニワンピで美脚披露
幾田は「紅白歌合戦のお衣装」と切り出し、各場面で着用した4着の衣装について「スタイリングチーム、ヘアメイクチームの皆さんと一つ一つこだわってコーディネートしました」と舞台裏のこだわりを紹介。4つの衣装姿を公開し、鮮やかな赤のノースリーブミニワンピースに黒のロングブーツを合わせたスタイルでは、スラリとした美しい脚が覗いており、透明感溢れる魅力的なビジュアルが際立っている。
◆幾田りらの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感がすごくて眩しい」「ミニワンピ姿が可愛すぎる」「赤い衣装と赤髪の組み合わせが最高」「見惚れてしまいました」「お人形さんみたいな可愛さ」「どの衣装も素敵で着こなしてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】