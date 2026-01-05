乃木坂46梅澤美波「思わず⼀瞬で虜に」2nd写真集“相性バッチリ”カット解禁【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/01/05】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先⾏カット第9弾が解禁された。
今回解禁されたのは、ミラノの街で偶然出会ったワンちゃんとの、ハッピー感たっぷりなツーショット。ふわふわヘアの梅澤と、真っ⽩でもふもふのワンちゃんが並び、相性の良さが感じられる、癒やしのカットに仕上がっている。
「道端で出会って、思わず⼀瞬で虜になったワンちゃんです！周りがどんなに賑やかでも全然動じなくて、隣に並ぶのもすんなりOKな、肝の据わった⼦でした（笑）。おかげでこんな可愛いカットが撮れて、本当に感謝しています！」とコメントを寄せている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
◆梅澤美波、ミラノで出会った犬と相性ばっちり
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
