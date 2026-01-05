「過去1の暖かさ」「これはレベルが違う！」【ユニクロ】マニア大絶賛！「最強パンツ」

冬につい手が伸びるのは、楽で暖かいパンツという人も多いのでは？ 大人コーデにもマッチする暖かパンツを選ぶなら、今季は【ユニクロ】に注目してみて。保温性の高さや丈感・デザインにも工夫が感じられて、大人カジュアルにすんなり取り入れやすそうです。マニアも絶賛しているので、ぜひ参考に。

冬の大人コーデでヘビロテしたい優秀パンツ

【ユニクロ】「ウォームイージーパンツ／丈短め」\3,990（税込・セール価格）

裏地に保温性のあるフリース素材を使用した、暖かく過ごせそうなパンツ。裾はドロスト仕様でシルエットの変形ができ、風の入り込みも防いでくれます。カジュアルな雰囲気ながらも落ち着いた色味で、大人女性のデイリーコーデにマッチ。2WAYストレッチ・撥水機能が付いており、冬のアウトドアシーンでも活躍が期待できます。

寒い日のお出かけの救世主に！

「ウォームイージーパンツ」のブラックを着用したコーデ。@panko0821さんは「これは過去1の暖かさかも」「色んな暖パン持ってるけどこれはレベルが違う」と絶賛。寒さで外出が億劫になりがちな冬に、頼れるパンツです。丈短め・標準丈・長め丈がラインナップされているので、女性が自分に合ったサイズを選びやすいのも嬉しいポイント。

