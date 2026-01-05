「あんた浮気してるやろ！？」「二度と連絡してくんな！」電車内で残された彼女。まさかのどんでん返しが
人との出会いは一期一会。出会うべくして出会ってしまうものなのかもしれません。
今回は筆者の、まさかの体験談をお話します。
終電の車内、言い争うカップル
私が夜遅くまで飲んで、終電に乗った時のことでした。
横にカップルが座っていたのですが、ずっと言い合いをしていて何やら不穏な空気。
それは徐々に喧嘩になっていき、
「あんた浮気してるやろ！？ もう証拠もあんねんで！！」
そう大声で泣きながら叫ぶ彼女に、彼氏は逆切れをして怒鳴り返していたのです。
2人ともかなり声が大きく、車内はすでに閑散としていたので、乗客は2人を見守っているような状態になっていました。
大号泣の彼女を慰め、何故か友情が芽生えた！？
最初は何やら言い訳していた彼氏だったのですが、次第に逆切れで彼女を責め立てていました。
「お前とか遊びやし、二度と連絡してくんな！」
そう捨て台詞を吐いて、先に降りてしまったのです。
1人車内に残され、大号泣する彼女。
横に座っていた私は、余計なお世話かと思い悩みましたが、とりあえずハンカチとティッシュを差し出してみたのです。