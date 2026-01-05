女優の名取裕子（68）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。「凄く面白い、素敵な方」と話すお笑い芸人について語る場面があった。

名取は「この間ムービーで、サスペンスで、友近さんと一緒に映画で撮らせていただいて」と「2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ」として、2月6日公開の映画「テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル」の撮影を行ったと回顧。

「もう2時間ドラマの、まったりと家でゴロゴロしながら、誰が見ても分かるだろうっていう犯人を当てて安心するっていう、なんかこうね、泣いて笑って手に汗握らせてみたいな」と明かすと、友近が相棒役を務めると続けた。

友近について「五社英雄監督の映画が大好きで、『吉原炎上』が凄く好きで、いろいろパロディーやってくださったりしていて」と話し、自身も「彼女とドラマやった時とか、トーク（番組）とかでお会いした時に、いや凄い面白い、素敵な方だなと思って。劇場見に行ったりしていて」と打ち明けた。

すると友近の公演に呼ばれたことがあったとし「花魁(おいらん)の役で出たりして」と名取。友近の公演では「大好きな西尾一男っていうおっさんのキャラをやっていて。それが好きで。それのまねばっかりしていて」とも振り返った。

そうして今回の企画では「彼女もすぐ乗ってくださって、お忙しいのに」ととんとん拍子に話が進んだと声を弾ませた。