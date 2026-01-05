岡本和真がブルージェイズに“最適解”の理由「もし『ビッグ4』の誰かと契約を結んでいれば…」地元メディアが見解

ブルージェイズにとって岡本が最適解である理由とは(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

ブルージェイズが岡本和真と4年総額6000万ドル（約94億円）で契約合意したが、今回の補強がブルージェイズにとって最適であると、地元メディアが見解を示している。

【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン

ブルージェイズの地元メディア『JAYS JOURNAL』は「ブレグマン、ベリンジャー、ビシェット、タッカーといった、いわゆる『ビッグ4』と比較しても、オカモトとの契約がブルージェイズにとって実は最もチームにフィットする（最適な）補強になり得る」という。

その理由として「何よりもまず、トロントがオカモトを4年総額6000万ドルという契約で獲得できた点が挙げられる。疑いようもなく『ビッグ4』の面々が結ぶであろう契約は、これよりも遥かに高額で、かつ契約年数もより長期に及ぶものになるはずだ。しかし、もしオカモトが日本で残した成績をMLBでも再現することができれば、他の4人のFAに匹敵する価値を、まさに破格ともいえる安さで提供することになるのだ」と記した。

同メディアは、岡本との安価な契約はロースターをさらに改善するための資金的な余裕が生まれると主張し、「もし『ビッグ4』の誰かと契約を結んでいれば、トロントは今オフの残りの補強資金を使い果たしていたことだろう」と伝えた。