サカナクション山口一郎、中日ドラゴンズの広報アンバサダー就任 報告にファン歓喜「夢がかなった」「熱烈な愛が伝わりましたね」
サカナクションのフロントマン・山口一郎が5日、自身のインスタグラムを更新。中日ドラゴンズの90周年広報アンバサダーに就任する事になったと伝えた。
【写真】「まるで入団会見…」“夢がかなった”山口一郎
投稿で「中日ドラゴンズの90周年広報アンバサダーに就任する事になりました」と報告。会見時とみられる写真も公開した。
続けて「小さい頃からずっと応援してきたドラゴンズ。一ファンとして一番球団に近づく事ができたと思います」と思いをつづり、「これを機に色々と切り込んでいきます。宜しくお願い致します」と呼びかけた。
山口は自身のSNS等でたびたび、中日ドラゴンズ愛を報告。昨年6月には自身のXで「中日ドラゴンズが大好きです。本当です」とコメントし、キャップをかぶった子ども時代の写真も公開していた。
中日ドラゴンズも公式サイトで山口の就任を発表。会見の様子も伝えており、山口は「私の父が岐阜出身、その父の影響でドラゴンズファンになったのは星野監督の時代、そこからずっと今までドラゴンズを熱く応援させていただいておりました」とファンになったきっかけを説明。
さらに「自分はミュージシャンで、こういった形でアンバサダーをしていくこととなりましたが、ファンとして一番球団に近づいたと、そういった気持ちで、ドラゴンズに対してファンの目線からどういった形で応援できるのか真剣に考え、今のドラゴンズ、順位であり、状況みたいなものを冷静に捉えつつ、里崎チャンネルでは里崎さんが順位を1位に予想しておりましたが、それにおごることなく、ドラゴンズが勝ち上がっていくために、ファンとしてできることを積極的に発信していけたらなと思っております」と思いを語り、「現状いくつかできるアイデアなどを提案させていただいております、ミュージシャンであるということとドラゴンズファンであるということを自分の人生の中で並列に並べ、命をかけてこの任を務めたいと思っております、皆さまよろしくお願いいたします」と熱いコメントを寄せていた。
山口の報告にファンからは「就任おめでとうございます！夢が叶った瞬間でしょうか」「90周年の節目に就任おめでとうございます！」「すごい！嬉しいですね」「入団会見のよう……いや入団会見なんです？」「山口少年に教えてあげたいですね…！」「一郎さん程の適任な人は居ないです」「一郎さんの熱烈な愛が伝わりましたね」など、たくさんの祝福コメントが寄せられた。
