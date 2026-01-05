１月５日の京都メイン、万葉Ｓ（４歳上オープン＝芝３０００メートル）は単勝２・３倍の支持を集めたアクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）が、格上挑戦ながら１番人気に応えて勝利した。勝ち時計は３分７秒５（良）。

５２キロの軽量を味方に好スタートから一度ハナに立ったが、逃げ馬を行かせて２番手をリズム良く追走。４コーナー手前から鞍上の手が動き、最後の直線に入ると同時に先頭へ躍り出た。坂井瑠星騎手の右ステッキと、両腕を大きく使ったアクションに応えてしぶとく脚を伸ばし、上がり最速タイの３３秒８で１馬身１／４差をつけて押し切った。坂井騎手は３０００メートル以上では過去２１戦で勝利がなかったが、今年初白星を伝統のマラソンレースで決めた。

鞍上は「ハンデも軽かったですし、終始この馬のリズムで運んで、いい反応をしてくれました」と納得の表情。四位調教師は「折り合いに心配はないし、スタミナもある。この子自身もここにきて力をつけているね」と笑みを浮かべ、「基本的には長いところをメインに、と思っている」と見通しを語った。今後は一度放牧に出される予定。