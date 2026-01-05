Ｇカップ・東雲うみ、酔って？豊満ボディ丸見え 比較写真にファン衝撃「やばい」「脱ぎすぎでしょ！」
グラビアアイドルの東雲うみが3日、自身のXを更新。お酒を飲んで服を脱いだイメージ写真を投稿した。
【写真】Gカップ丸見え！厚着→脱いで下着姿の東雲うみ
はんてんの下にセーターを着込む写真を投稿し「酔うと暑くなる人」と2枚目の写真をアップ。お酒を片手に1枚目の写真から服をたくさん脱いだ姿を見ることができる。
Gカップの豊満ボディが丸見えの下着姿の東雲に、ファンは「ミルクティーからのワンカップ…そりゃー熱くなるな」「いやいや、脱ぎすぎでしょ！」「水着までは良いけど人前でまっぱはやめてね」「水着だとしてもやばい」「それな、体温バグって服脱ぎがちになるやつ」などの声をあげている。
東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。
