お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が、3日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。思わず一言漏らして、共演者を笑わせた。

この日は「同期芸人」が集まる年始恒例の旅行スペシャル。かまいたちの他に、アキナ・山名や藤崎マーケット・トキらが参加した。そこで「囲碁将棋」の根建太一に対して、マネジャーから「大人としての自覚を持って」と普段のだらしなさを指摘された。

すると相方の文田大介からもクレームが付き、「優勝する気ないのかなと思うのが、（賞レースの当日に）バイクとかで来ちゃう。優勝する気のやつ、バイクで来るわけないから」と力説され、根建も反省した。

ただ、かまいたち・濱家は「いいネタができなかったら、その年は賞レースには出なくていいんで」と、文田に“ふっかける”ような発言をすると、文田は「いやいや。賞レースは絶対に出ないとダメだから。賞レース出ない若手とか考えられないから」と即答で返した。

あまりに熱を帯びて話す文田に対して、「老害」と声が飛ぶ中、濱家は大笑い。文田はさらに「俺はアインシュタイン許してないよ！だってM―1出られるもんな」とケンカ口調で迫った。

アインシュタイン・河井は「いろいろ考えがあって、出ないという選択をしてるんやけど」と説明するが、文田は「そんな戦略はねえ！」と納得できず。

濱家が「アインシュタインが3回戦で落ちるかもしれへんやん」と話しても、文田は「大会にハクがつくからいいじゃん」と出ることは絶対だと語った。

さらに「（河井）ゆずる、言っておくぞ！漫才の大会って戦略とかじゃなくて、やらなきゃいけないことだから！（出られるうちは）全部出ないとダメ」とさらにヒートアップして熱弁。

濱家から「文田さんはどうですか？」と聞かれた山内は「最年少の老害です」とポツリ一言漏らして、その場は大爆笑となった。