¡Ú½÷»ÒÌîµå¡ÛÊÆ½÷»Ò¥×¥íÌîµåÄ©Àï¤Î¸µµð¿Í¡¦ÅçÌî°¦Í§Íø¤¬»ûÅÄÌÀÆü¹á¤é½êÂ°¤Î»öÌ³½ê¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Çµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢£¸·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÊÆ½÷»Ò¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ð£Â£Ì¡Ë¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅçÌî°¦Í§Íø¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡¡£Ó£Î£Á£Ã£Ë£Ó¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££µÆü¤ËÆ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ëÂåÉ½¤Î»ûÅÄÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤é¤¬½êÂ°¡£¡Ö½÷»ÒÌîµå¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¿ÊÏ©¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡££Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡¡£Ó£Î£Á£Ã£Ë£ÓÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÌî¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Î£²£°£±£¸Ç¯¤ËÂçÍä¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×Í¥¾¡Åê¼ê¤Ë¡¢½÷»ÒÌîµå¶¯¹ë¤Î¿À¸Í¹°ÎÍ¿Ê³Ø¸å¤Ï½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£²£±Ç¯¤Î½÷»Ò¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯Êë¤ì¤Ëµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£ºòµ¨¤Ï¼ç¤ËÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£³£³»î¹çÃæ£²£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£³³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤··×£µ²ó£²¡¿£³¤òÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£×£Ð£Â£Ì¤ÏËÌÊÆ¤Ç¤Ï£·£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê½÷»Ò¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯£´µåÃÄ¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£ÅçÌî¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢£´·î¤Ë¤âÅÏÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¡£