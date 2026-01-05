23年WBC優勝監督の栗山英樹氏が4日深夜放送のテレビ朝日「プロ野球史上最強ってナンだ!?」（後11・55）にVTR出演。セ・リーグ史上最強チームに03年阪神を指名した。

同番組は12球団を代表する“野球大好き芸能人"が「●年のうちのチームが史上最強!」と熱烈プレゼン。球界からは栗山氏、元ヤクルト監督・真中満氏、昨季限りで現役引退した中田翔氏らがスタジオ出演した。

セ球団好きの芸能人が挙げたのが93年ヤクルト、03年阪神、89年巨人、07年中日、96年広島、98年DeNA。この中で、識者やパ・リーグ好き芸能人などからもっとも票を集めたのが、03年の阪神だった。

栗山氏はその理由として「優勝チームって得失点差がだいたい（＋）150点ぐらいのイメージなんですよ。フロントサイドは150点ぐらいになるように、チーム作りをしようとする。これが190点ある。凄い点を取れている」と力説。「僕、こんなチームだったら、使いたい若手を経験させたりとか、もの凄く幅のある凄い楽しい野球ができたんじゃないかな」と絶賛だった。