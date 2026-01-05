CoCo壱番屋、「ココイチ創業祭」でウルトラマンとコラボ。ウルトラマンやウルトラセブンなど4体のウルトラマンが登場
【ココイチ創業祭×ウルトラマン】 1月5日 公開
カレーハウスCoCo壱番屋は、1月5日に「ココイチ創業祭」と「ウルトラマン」シリーズがコラボすると発表した。1月17日から実施するという。
公式Xアカウントで公開した画像では、「ウルトラマン」に加え「ウルトラセブン」、「ウルトラマンティガ」とおぼしきシルエットが描かれている。右端のシルエットはかなり不明瞭だが、最新作の「ウルトラマンオメガ」だろうか。
「ウルトラマン」シリーズは2026年で放映開始から60周年を迎える。「ウルトラ級にパワーアップ」としているが、どのようなメニューが展開されるのか楽しみだ。
正月モードも今日で終わり！- カレーハウスCoCo壱番屋公式（ココイチ） (@curryichibanya) January 5, 2026
カレーを食べて、
新年も張り切っていきましょう🍛
そしてそして…1月といえば！#ココイチ創業祭 が、
今年はウルトラ級にパワーアップ!!
今年で放映開始から60周年を迎える、
あのシリーズから四体登場…？！🍛
乞うご期待！#ココイチ #CoCo壱 pic.twitter.com/KkVsyG37mu
(C)円谷プロ