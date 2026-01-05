久間田琳加（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/05】モデルで女優の久間田琳加が1月4日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆久間田琳加、ディズニーシー満喫ショット


久間田は「ズートピア2、2回目からディズニーイン」とディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」（2025年）を鑑賞してからパークに入園したとし、写真を複数投稿。「ズートピア」のキャラクターが描かれた劇場の座席に身を委ねたショットでは、ミニ丈の私服から色白な美しい脚がのぞいている。

◆久間田琳加の投稿に反響


この投稿には「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「色白で眩しい」「雰囲気が可愛すぎる」「楽しそうで尊い」「自然体なのに破壊力すごい」「小動物みたいで可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）



