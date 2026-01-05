氷川きよし、雰囲気一変カツラ姿に熱視線「見惚れる美しさ」「凛々しくて素敵」
【モデルプレス＝2026/01/05】歌手の氷川きよしが1月4日、自身のInstagramを更新。舞台のかつら合わせの様子を公開した。
【写真】48歳人気歌手「イメージ変わる」別人級カツラ姿
氷川は「明治座の顔合わせ。いよいよ、ドキドキ」と1月31日から東京・愛知・大阪・福岡の4都市の劇場で開催する自身の座長公演「氷川きよし特別公演」の顔合わせがあったことを報告。ストーリーズでも、かつら合わせでの前髪を立ち上げた凛々しいまげ姿を公開し、「今日から荒木吉継（あらきよしつぐ）日々生まれ変わっていきます」と綴った。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「凛々しくて素敵」「イメージ変わる」「見惚れる美しさ」「舞台楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆氷川きよし、舞台のまげヘア公開
