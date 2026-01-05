浜辺美波“何となく避けていたけど、今年こそはチャレンジしたいこと”語る

女優の浜辺美波（25歳）が、2026年2月6日公開予定の映画「ほどなく、お別れです」公式SNSの動画で、“何となく避けていたけど、今年こそはチャレンジしたいこと”について語った。



映画「ほどなく、お別れです」に出演する浜辺美波とSnow Man・目黒蓮が、何となく避けていたけど、今年こそはチャレンジしたいことについて語る動画が公開され、浜辺は顔をしかめつつ「運動とか。運動はちょっと苦手。あんまり続かないタイプ。ジムとかピラティスとか。ダンスはもっとできない。もう、もしかしたらお散歩だけじゃ間に合わなくなってきた気がして」と話す。



そして浜辺は「いろんなことにチャレンジした中から、自分が楽しいと思える運動を選びたい」と語った。