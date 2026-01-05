莉子が着こなすtiny tiny新作♡ポップで甘い旬小物が勢ぞろい

フェミニンで実用的な雑貨が揃う「tiny tiny」から、トレンド感あふれる新作コレクションが到着。今回は俳優・モデルの莉子さんを再び起用し、「平成レトロ」「ポップベーシック」をキーワードに、今の気分に寄り添うアイテムがラインアップします。バッグやポーチ、アクセサリーからスマホ周りの小物まで、毎日にさりげなくときめきを添えるデザインが魅力。新しい季節のおしゃれを、tiny tinyと一緒に楽しんでみて♡

レトロ可愛いバッグ＆ナップサック

今季注目は、ドット柄が印象的なミニボストンバッグ。コーデのアクセントになるデザインで、デイリー使いにもぴったりです。

バッグにプラスしたいのが、遊び心のある小物たち。ストーン付きカラビナは、実用性と華やかさを兼ね備えたアイテムです。

ミニボストンバッグ

価格：2,990円（税込）

カラー展開：ドット（モデル着用）／レオパード／ブラック／ピンク／ブラウン／アイボリー

ストーン付きカラビナ

価格：1,290円（税込）

カラー展開：ホワイト（モデル着用）／ピンク／グリーン／ブルー

カジュアル派におすすめなのが、パイル素材のボーダートートとドロストナップサック。柔らかな素材感で、持つだけでこなれた印象に。

シリーズで揃えたくなるパイル素材のポーチチャームやシュシュも登場。ヘアアレンジやバッグデコに取り入れて、自分らしいスタイルを楽しめます。

ボーダーパイルトート

価格：2,490円（税込）

カラー展開：レッド／ブラウン

ドロストナップサック

価格：3,490円（税込）

カラー展開：パイルグレー／パイルブラウン

パイルボーダーポーチチャーム

価格：1,980円（税込）

カラー展開：ピンク／ブラウン

パイル配色ポーチチャーム

価格：1,980円（税込）

カラー展開：レッド／グリーン

パイルボーダーシュシュ

価格：1,490円（税込）

カラー展開：イエロー／グリーン／ブルー

パイルリボンシュシュ

価格：1,490円（税込）

カラー展開：ブラック／レッド／ブルー

jouetie×ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン、限定コラボTシャツ&バッグが登場

ガジェット周りもフェミニンに

スマホ周りのアイテムもtiny tinyらしくアップデート。リボン付きショルダーストラップは、アクセサリー感覚で身につけられる優秀アイテムです。

さらに、毎日使うiPhoneケースも華やかに。カラフルなフラワーモチーフが、手元を明るく彩ります。

ミニリボン付きショルダーストラップ

価格：2,200円（税込）

カラー展開：オフホワイト（モデル着用）／ピンク／アイボリー

カラフルフラワーiPhoneケース

価格：1,490円（税込）

tiny tinyで毎日にときめきを

莉子さんが魅せるtiny tinyの新作コレクションは、トレンド感と使いやすさを両立したラインアップが魅力。

バッグから小物、ガジェットアイテムまで揃うので、いつものスタイルに少しプラスするだけで新鮮な表情が生まれます。

リーズナブルな価格帯も嬉しく、色違いやシリーズ買いも楽しめそう。自分らしい“フェミニン便利”を見つけて、毎日のおしゃれをもっと自由に楽しんでみてください♡