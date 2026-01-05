歌舞伎俳優の中村獅童（53）が、家族とともに2500キロのキャンピングカー旅行をしたことを報告した。車内を満喫する子どもたちの姿に反響が寄せられている。

【映像】キャンピングカーで北海道旅行した様子

2015年に沙織さんと結婚し、長男・陽喜くん、次男・夏幹くんと、2人の男の子を育てる獅童。これまでにも、巨大なキャンピングカーで子どもたちと北海道旅行をしたことや、車内で夏幹くんと添い寝する姿などを披露してきた。

家族と2500キロのキャンピングカー旅

2026年1月3日の投稿でも、家族4人でのキャンピングカー旅行をしたことを明かし、出雲大社での家族ショットや、運転する獅童の後ろではしゃぐ子どもたちの写真を披露している。

「年末年始、キャンピングカーの旅に出ていました。今回は出雲大社の初詣を目指す2500キロの旅、先程無事に完走できました。各地の自然や、心温まる人々との触れ合い、美味しいものもたくさんいただいた、充実した1年の始まりです。」

この投稿にファンからは、「長距離運転おつかれさまでした！！とってもステキです」「キャンピングカーいいですね、楽しそう」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）