元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が5日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、米国によるベネズエラへの軍事攻撃で日本政府の取るべき態度について私見を語った。

米メディアによると、米軍が3日未明、ベネズエラの首都カラカスなどを攻撃し、80人以上の死者が出た。またマドゥロ大統領と妻を奇襲して身柄を拘束。米政府は刑事訴追のため必要な措置だったとしているが、国際社会では国際法違反との非難が相次いでいる。

5日に伊勢神宮で年頭会見を行った高市早苗首相は、「ベネズエラにおける民主主義の回復、情勢の安定化に向けた外交努力を進める」と述べたが、米軍の攻撃についての直接言及はしていない。

こうした高市政権の態度について、橋下氏は「中国の台湾侵攻を非難する、ロシアのウクライナ侵攻を非難するのであれば、今回のアメリカの行為も非難しないと整合性が取れない」と訴えた。今回の攻撃について「これは国際法違反なんだということは大原則」とし、「日本はアメリカに守ってもらっているという弱みを握られているので、理解できるけど、正直に言った方がいいと思う」と述べ、態度を表明すべきとした。

高市氏は自民党総裁選のころから、「世界の真ん中で咲き誇る日本」と国力復活を掲げている。橋下氏は「高市さんが日本の国力がとか、世界に咲き誇る…とか言うんだけども、高市さんの周りの人たちも、だけど日本は何もアメリカには何も言えない」と指摘。「じゃあ日本はどういう力を持たなきゃいけないのか。僕は防衛力の強化なり…賛否ありますよ？核の共有の話だったり（だと思う）」とし、「そういうことを議論しないと、アメリカには何も言えない国になる」と懸念を口にした。