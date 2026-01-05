歌手松山千春（70）が4日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。NHK紅白歌合戦に出演しない理由を明かした。

「今年はちょっとあれですね。NHKに対しては、強く文句を言いたいなとも思いますね。何と言ってもこっちはお前、受信料ずっと払ってる身ですからね。やっぱり言いたいことは、言っておいた方がいいんじゃないかなと思って」と前置きした上で、出演アーティストの歌唱曲が本来の長さより短いことに苦言を呈した。

その上で、自身の紅白歌合戦のスタンスについても言及。「俺はデビューした時から、紅白歌合戦は出るもんじゃない、見るもんだと。だって出てたら東京で年越さなきゃなんない。やっぱり俺は北海道で年を越したいからな。絶対出る気にもならない。フォークシンガーが出る場所じゃない」と語った。

さらに「お願いしますよ、こっちはね、北海道でね、大みそか楽しみに見てるわけですから。ちゃんと1人1人歌わせてくださいよ」と投げかけた。

続けて「文句ばっかりが口をついて出てくるな。NHKはもうちょっと国民の声を聞いた方がいいと思いますよ」とした上で「俺は出たことないし、これからも出る気もないけど、見る気は十分あるんですから。見てるんですよ、ちゃんと！」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。