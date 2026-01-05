電車のドアを購入した鉄道ファンの男性の投稿がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】実物大スケールで室内に電車車内を再現するのが目標です！

「電車のドアを買ってしましました。 今、家族への言い訳を考えています。」



と自宅の模様を紹介したのはちばいなさん（@Chibaina0420）。



左右に開閉するあの電車のドアが、なんと自宅に！これまでにもさまざまなグッズを蒐集しているというちばいなさんだが、たしかにこれは家族になんと言い訳していいのか悩んでしまう…。



ちばいなさんにお話を聞いた。



ーー購入された場所や経緯をお聞かせください。



ちばいな：12月13日に、JR東日本・豊田車両センターでの鉄道古物販売会で購入しました。ドアは1セットで35000円です。



元々鉄道部品を趣味として集めており、座席や吊り革など普段見かけるようなものが揃っていくうちに「実際の車両を再現できるのでは？」と考えていました。電車には欠かせないドアは、ごく稀に1セットほどしか出回らない貴重な品でいつかは手に入れたいと思っていました。



そうした中で、販売会で電車のドアが販売されると知り、車両形式にちなんで209名限定という条件で購入できるかどうかは、チケットの購入順次第という状況でした。しかし幸運にもライバルが多い中、購入順が3番目となり、この機会を逃すわけにはいかないと思い、即座に購入を決断しました。



ーー家族の反応はいかがでしょうか？



ちばいな：父親は「我が家が電車に変わる姿を見ていくのは悲しい」とやや呆れ顔でしたが、母親は「ここまで揃えたのだから、最後まで作りあげてほしい」と理解を示してくれてます。



ーー投稿に対し大きな反響がありました。



ちばいな：20万件を超えるいいね数、フォロワー数も1200人以上増え、大変驚いています。また海外の反応もあり、鉄道ファン以外にも色々な方に興味を持っていただいて嬉しく思ってます。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「浴室ドアにすれば素敵な開放感が、、」

「購入されたの扉だけじゃなさそうなので、コレはもう一式揃えてオシャレに飾るしかないかな 」

「もう正直に『夢を買いました』って言おう 人生一回だし、電車のドアは一期一会。家族もそのうち開閉したくなるはず 」



など数々の驚きの声や称賛の声が寄せられた今回の投稿。



鉄道車両を再現するというちばいなさんの夢が早く叶うことを願いたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）