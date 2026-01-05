ダイドー「バスクチーズケーキ」はどんな味？　自販機で見つけた“新食缶”スイーツを実飲

駅のホームに並ぶ自動販売機は、日常の中でもっとも油断している場所のひとつです。

先日、いつものように飲み物を選ぼうとしたところ、ダイドーの自販機に並んでいたのは「バスクチーズケーキ」という、どう見てもスイーツの名前をした“ドリンク”でした。

ゼリー飲料やプリン風の飲み物は珍しくなくなりましたが、チーズケーキ、それもバスクチーズケーキとなると話は別です。これは一体、飲み物なのか、それとも食べ物なのか。気になりすぎたので、実際に買って確かめてみることにしました。

■ ダイドー「バスクチーズケーキ」は“業界初”の「振って飲める缶入りチーズケーキ」

「バスクチーズケーキ」はダイドードリンコ株式会社が2025年9月8日に発売した商品。同社調べによると本品は業界初の「振って飲める缶入りチーズケーキ」とのこと。価格は220円です。

バスクチーズケーキはスペイン・バスク地方発祥のチーズケーキ。焦げ目がついて黒みがかった見た目が特徴です。

缶はバスクチーズケーキをイメージしてフタ部分が茶色、本体部分が黄色のデザインになっています。パッケージによると「3回程度振って飲める」とありますが、振らずにそのまま食べるのもOKとのこと。せっかくなので最初は振らずに食べてみます。

フタを開けると中身は液体よりも固体寄りのビジュアル。ゼリーやプリンよりはゆるめで、少し崩した茶碗蒸しといったところでしょうか。立ちのぼって来る香りは酸味が強く、チーズ感がかなり前面に出ています。

スプーンですくってみれば、想像通りのとろっとした感触です。口に含めば舌触りはツルツルとしていてゼリーに近いですが、食感はゼリーよりも緩め。

このまま飲んでもスイーツとして食べられそうで、パッケージにもある“新食缶”な食べ心地。ですが、本品のカテゴリーとしては一応ドリンク。今度は振って飲んでみることにします。

パッケージには振る回数について「3回程度」と表記されているものの、3回では全然崩れませんでした。コップにあける場合は多少形が残っていても問題ないですが、缶から直飲みする場合は、もう少し振る回数を増やした方がいいかもしれません。

■ 味はバスクチーズケーキというより……

しっかり崩してから飲むと、まさにパッケージにも記載のある「とろ〜りとろける」というフレーズがぴったりの食感に。

味も最初にフタを開けたときに嗅いだ香りの通り、まろやかな酸味が立っています。ただバスクチーズケーキというよりは、レアチーズケーキ、もっと言えばヨーグルトを口にしている感覚がありました。

特にバスクチーズケーキ特有の焦がし部分のほろ苦さを、あまり感じることができなかった点が大きいかもしれません。

「チーズケーキを飲む」という体験そのものは、確かに印象に残ります。ただ、その方向性がバスクチーズケーキを想像して手に取ると、少しズレを感じる人もいそうです。

スイーツ系の変わり種ドリンクが好きな人には刺さる一方で、チーズケーキらしさを強く求めると評価が分かれそうな一品でした。

（ヨシクラミク）

