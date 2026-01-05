現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

次回『豊臣兄弟！』居残りを命じられた藤吉郎の前にあらわれたのは…

1月4日に放送された第一回「二匹の猿」では藤吉郎こと、のちの秀吉が使える主君・織田信長と共に、歴史に名を残す重臣が次々と登場しました。

なかでも山口馬木也さん演じる＜柴田勝家＞の姿を見て驚愕する視聴者が続出したようで…。

＊以下第一回のネタバレを含みます。

＜第一回のあらすじ＞

尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し土とともに生きる暮らしに満足しながら日々をすごしていた。



ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうになる。

そのピンチを救ったのは８年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。

若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎は、小一郎に自分の家来になるよう願い出るが…。

盗みの疑いをかけられた藤吉郎

織田家に仕える小一郎の兄・藤吉郎ですが、重臣・柴田勝家から盗みの疑いをかけられます。

勝家の元で尋問を受けた藤吉郎は「めっそうもないことでございます。ご城下で盗みなどと！」と述べますが、藤吉郎が盗むところを見た者がいると主張する勝家。

必死に抗弁する藤吉郎に対し、勝家は「足軽の分際で図に乗るでない！」と怒鳴りつけます。

さらに「認めれば見逃す」と話す勝家に対し、あくまで否定を続けた藤吉郎ですが、勝家は「（藤吉郎が）以前盗みをして村から逃げ出したことを自分の家来から聞いている」と話します。

勝家からその手をつかまれると、「悪い癖は治らんだろう。うぬの弟も清須に来てるそうだが…次は２人で盗もうという魂胆か？」と詰められた藤吉郎。

その身の潔白を証明すべく、盗人をとらえることを勝家に約束してしまうのでした。

視聴者の感想は

勇猛果敢な戦上手で、相手から恐れられたとされる織田家重臣・柴田勝家。ドラマでは＜鬼柴田＞の異名を地でいくような、迫力ある形相で藤吉郎へ迫っていました。

演じるのは山口馬木也さんですが、今回のドラマを見て、驚いた視聴者の方が多かったようです。それもそのはず、その姿は多くの方がよく知る”柴田勝家”像にあまりにそっくりで…。



『柴田勝家-織田軍の「総司令官」』（著：和田裕弘／中公新書）

実際、視聴者からは「柴田勝家のビジュアル再現度高くて草」「歴代ベストオブ柴田勝家」「本物連れてきたらダメじゃない。タイムスリップしてきたんでしょ絶対」「お市さまにデレるの楽しみすぎてやばい」「柴田勝家の役作り＜見た目にこだわった＞納得です」といった声が次々にあがっていました。

なお12月19日のNHKの「午後LIVE ニュースーン」でのインタビューで、勝家役のオファーを受けた時の心境について「自分の風体とか、すごく合ってる気がしました」と、自身でも語っていた山口さん。

その感想を裏切らない再現度の高さの一方、NHK公式の紹介によれば＜兄弟の前に立ちはだかる大きな壁＞との役柄になる勝家。さらに史実では「賤ケ岳の戦い」で豊臣兄弟と激突することになるはずで…。

今後もその動向に注目です！

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。