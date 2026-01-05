「ほんとにエグい」人気漫画家、“重大なお知らせ”に反響「焦った…」「不倫とかよりは平和で笑えるご報告」
漫画家の曽山一寿さんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートの報告をし、反響を呼んでいます。
【写真】曽山一寿さんの“重大なお知らせ”とは
また「2本の親知らずと過ごした日々は決して忘れません。楽しかった事、辛かった事、食べカスがはさまった事、たくさんの思い出を胸に、ぶっこ抜いてきます」と、思い出を振り返っています。最後は「施術の後は完全復活を目指して頑張りますので、温かく見守っていただけたら幸いです（歯ぐきを） 今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い致します」と締めくくりました。
ファンからは、「結婚するのかと思って焦った……」「頑張って下さい！」「2本抜歯は中々に大変ですね...無事に手術が終わる事を祈ってます」「不倫とかよりは平和で笑えるご報告」「親知らず抜歯はほんとにエグい」「ほんまにこの人の思考回路は国宝すぎる」「おもろ」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「頑張って下さい！」曽山さんは「重大なお知らせ」と題し、画像を1枚載せています。「私事で大変恐縮ではありますが、本日2026年1月5日 左の親知らずを2本抜く事をご報告させていただきます」とのことです。「不安もありますが、万全の体制で臨んでまいります」とも。
『絶体絶命でんぢゃらすじーさん』人気作品『絶体絶命でんぢゃらすじーさん』で知られる曽山さん。同作品は月刊コロコロコミックで連載25周年を迎えたようです。25周年を記念した漫画『でんぢゃらすじーさん大長編これくしょん』上下巻（小学館）は発売中なので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
