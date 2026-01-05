Image: Raymond Wong / Gizmodo US

AIデータセンター需要により、一般消費者向けプロダクトのメモリ不足が深刻な今日この頃。

ガジェットパーツの価格があがり、ガジェットそのものの価格もあがり、もう2026年は何も買えないんじゃないか?!って思うほどです。（欲しいガジェットがあれば、迷うな、今すぐ買っとけと言われていますよ…。）

そんなメモリ不足の中、カスタムPCメーカーのMaingeraが打ち出したのが、メモリは自前プログラム。

BYO RAM（メモリは自前でなんとかせえ！）

昨年末にMaingearが発表した新プログラム「BYO RAM」。BYOとはBring Your Ownの頭文字をとったもの。海外のパーティーなどで「BYOB = Bring Your Own Beverage」と使われ、これは飲み物を持参するルールのことです。このBeverage（飲み物）の部分がメモリになったのがMaingearのプログラム。メモリ持参です。

Maingerといえば、オプション豊富なプリビルドのカスタムPCが魅力です。が、なんせメモリがない。あっても高い。そこで、このBYO RAMプログラムでは、メモリ以外はMaingearが、メモリだけはカスタムPC購入者が準備します。

カスタムPCをオーダーするくらいの人ならば、家に使えるメモリ・回せるメモリがあるかもしれないし、またはメモリ単体でリサーチしまくってネットみまくっていれば比較的安く購入できるかもしれませんから。

MaingeareのBYO RAMプログラムでカスタムPCを購入する場合、自前メモリをMaingeraに送付。Maingeraがテストし、使えそうなら微調整して、カスタムPCに組み込んでから発送してくれます。

メモリがお家にある人は、Maingearが準備してくれる専用パックで送付。新たにネットでメモリを購入予定の人は、お届け先をMaingearにすればOK。プログラムの対象となるメモリは、100%から400%の値上がりが予想されているDDR5。

今後増えそうなBYO RAM

Maingearは、パーツ提供業者と連携し、なんとか値上げを踏みとどまっているという話をしていましたが、今回のプログラムでそれも限界にきたことが伺えます。

メモリ自前のBYO RAMプログラムは、今後広がっていくかもしれません。同じくカスタムPCメーカーのParadox Customsも、購入オプションに「メモリなし」を追加すると発表しています。

メモリ不足の苦肉の策とはいえ、カスタムPCメーカーの強みを活かしたいい作戦かもしれませんね。

Source: Maingear