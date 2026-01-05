◆全国高校ラグビー大会 準決勝 東福岡19―38京都成章（5日、花園ラグビー場）

京都成章バックス陣の展開力を、2大会ぶりの決勝を目指した東福岡が止められない。次々と繰り出されるサインプレーに翻弄（ほんろう）された。7点をリードされて入った後半、立て続けに4トライを決められて、一時は33点差にまで広げられた。

「（京都成章の）10番の岡元（聡志）くんがメチャメチャうまくて、どうしようもないかなという感じでした」と悔しそうに振り返ったのは、高校日本代表候補でもある東福岡のCTB半田悦翔（3年）。相手のスタンドオフ岡元も高校日本代表候補の一人。「チームコントロールや、常に空いているところを抜いてくる」と脱帽した。

先制トライを許し、複数で防御する「ピラニアタックル」を信条とする相手の防御に対しては、前半27分に反撃した。7メートルの右中間ラックから右へ展開し、スタンドオフ藤野桜生（3年）が右隅に飛び込んだ。

後半早々、東海大相模との準々決勝で逆転トライを決めたSH橋場璃音（2年）が投入され、流れを変えようと努めた。それでも33点差となった際について、半田は「点数を見たらメチャメチャ離されていてキツかった」と本音を漏らしたが、7度の優勝を誇り、花園通算99勝を積み上げてきた名門の意地を見せた。24分にフランカー内田瑛佑がラックからボールを持ち出して、左中間へトライ。その4分後には半田がロングゲインして好機を広げると、ラックから左へ展開し、橋場からパスを受けたロックの稗田正楽（3年）が左隅にトライを決めた。

しかし、反撃もここまでだった。「こうやったら試合に負けるという典型的な試合。ポゼッションも取れない、エリアも取れない、セットプレーもうまくいかない。完敗ですね」と藤田雄一郎監督（53）。3大会前の優勝から、前々回大会は準優勝、前回大会はベスト8、今回はベスト4。「まだまだ力不足。すべてにおいて完璧に近くならないと、ここから上は勝てない」と覇権奪回へ意を強くした。（吉川学）