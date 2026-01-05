¡Ö¤Ì¤¢!?¡×¡Ö¹ñÃçÎÃ»Ò?¡×à·ãÊÑá46ºÐ½÷Í¥¤¬¤ªÇ¦¤Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡Ö¥¨!?Æ±¤¸¶õµ¤µÛ¤Ã¤Æ¤¿¤Î!?!?¡×¡Ö¤³!¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡×
Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡46ºÐ½÷Í¥¤¬Ç¯»Ï¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ø¡Ä¡£Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î»ä¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ï²Æì¤«¤é¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¹ñÃçÎÃ»Ò(²Æì¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡ÖÎ°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡Á³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¡¼!!¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¡¢²Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç»î¹ç´ÑÀï¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢´ã¶À¤ò³Ý¤±¤¿»Ñ¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¶á¤¯¤Î´ÑµÒÀÊ¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£»î¹ç¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿à¥ª¥Õ¤Î´éá¤Ë¡Ö¤Ì¤¢!?¡×¡Ö¹ñÃçÎÃ»Ò¤«?¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¡ª¤³¤ì¤Ï¡ª¼«Ê¬¤Î¾¯¤·¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤¡¡Á¡ª¡×¡Ö¤½¤³¤Ï¤¤¤¤ÀÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«♡♡¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡¼♡♡¡×¡Ö¥¨!?Æ±¤¸¶õµ¤µÛ¤Ã¤Æ¤¿¤Î!?!?¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£