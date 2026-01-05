大久保智明は「14」、汰木康也は「16」。柏が2026年のトップチーム体制と背番号を発表！
柏レイソルは１月５日、2026年のトップチーム体制と選手の背番号を発表した。
昨シーズンにリカルド・ロドリゲス監督を招聘し、リーグ戦は２位でフィニッシュした柏。今年２月から６月にかけて開催されるJ１百年構想リーグを前に、着々と戦力を強化。浦和レッズから大久保智明、ヴィッセル神戸から汰木康也、川崎フロンターレから山内日向汰を獲得し、大卒ルーキーは３人だ。
注目のニューカマーの背番号は、大久保が「14」、汰木が「16」、山内が「87」。東洋大の山之内佑成は「32」、慶応義塾大の角田惠風は「37」、明治大の島野怜は「38」に決まった。
なお、選手リストと背番号は以下のとおり。
GK
１猿田遥己
25小島亨介
29永井堅梧
41坂田大樹
46松本健太
DF
２三丸 拡
４古賀太陽
13犬飼智也
22野田裕喜
26杉岡大暉
31成瀬竣平
32山之内佑成（東洋大／新加入）
34土屋 巧
42原田 亘
88馬場晴也
MF
６山田雄士
８小泉佳穂
11渡井理己
14大久保智明（浦和レッズ／新加入）
16汰木康也（ヴィッセル神戸／新加入）
17手塚康平
19仲間隼斗
20瀬川祐輔
21小西雄大
23長南開史
24久保藤次郎
27熊坂光希
28戸嶋祥郎
37角田惠風（慶応義塾大／新加入）
38島野 怜（明治大／新加入）
39中川敦瑛
40原川 力
87山内日向汰（川崎フロンターレ／新加入）
FW
９細谷真大
15小見洋太
18垣田裕暉
36古澤ナベル慈宇
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】柏が2026年の背番号を発表！
昨シーズンにリカルド・ロドリゲス監督を招聘し、リーグ戦は２位でフィニッシュした柏。今年２月から６月にかけて開催されるJ１百年構想リーグを前に、着々と戦力を強化。浦和レッズから大久保智明、ヴィッセル神戸から汰木康也、川崎フロンターレから山内日向汰を獲得し、大卒ルーキーは３人だ。
注目のニューカマーの背番号は、大久保が「14」、汰木が「16」、山内が「87」。東洋大の山之内佑成は「32」、慶応義塾大の角田惠風は「37」、明治大の島野怜は「38」に決まった。
GK
１猿田遥己
25小島亨介
29永井堅梧
41坂田大樹
46松本健太
DF
２三丸 拡
４古賀太陽
13犬飼智也
22野田裕喜
26杉岡大暉
31成瀬竣平
32山之内佑成（東洋大／新加入）
34土屋 巧
42原田 亘
88馬場晴也
MF
６山田雄士
８小泉佳穂
11渡井理己
14大久保智明（浦和レッズ／新加入）
16汰木康也（ヴィッセル神戸／新加入）
17手塚康平
19仲間隼斗
20瀬川祐輔
21小西雄大
23長南開史
24久保藤次郎
27熊坂光希
28戸嶋祥郎
37角田惠風（慶応義塾大／新加入）
38島野 怜（明治大／新加入）
39中川敦瑛
40原川 力
87山内日向汰（川崎フロンターレ／新加入）
FW
９細谷真大
15小見洋太
18垣田裕暉
36古澤ナベル慈宇
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】柏が2026年の背番号を発表！