2025年、静岡市葵区にあるプライベートサウナで複数の女性の裸を盗撮した疑いで、元従業員の男が2026年1月5日に逮捕されました。

性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、静岡県藤枝市平島に住む無職の男（35）です。警察によりますと、男は静岡市葵区にあるプライベートサウナで、2024年5月22日に県中部に住む30代女性を、2025年9月3日に県中部に住む30代と20代の性的な姿を盗撮した疑いが持たれています。

犯行現場は、個室サウナ付きの一棟貸しの宿泊施設で、男は犯行当時従業員として働いていて、男が自身のスマートフォンを使い、利用客に向けて動画を撮影していたとみられています。

男は単独で犯行に及んだとみられ、被害者と面識はなかったということです。

2025年に別の客から「盗撮されています」と警察に通報があり、事件が発覚しました。その後、警察が男のスマートフォンを調べた結果、女性の裸や胸、下半身などが写った動画が確認されたということです。

警察の調べに対し、男は「裸が見たくて盗撮した」「盗撮したことは間違いない」などと容疑を認めているということです。

警察は他にも被害者がいるとみて、捜査を進めています。