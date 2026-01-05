タレント上沼恵美子（70）が5日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。1日に放送されたABC・テレ朝系「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（後5・00）を振り返った。

番組史上最高額、総額102億円の世界的名器による弦楽八重奏を聴き分けるチェックで、なんとひとり勝ち（別室のGACKTは除く）。上沼は涙ぐみ、「生まれて一番うれしい！」と絶叫していた。

この日もリスナーから称賛され、「もうあかんと思ってたよ。うれしかった」と回想。ペアを組んだ天童よしみを「救った」との指摘には、「よしみちゃんは初めてだったんでね、大変やったと思います」とフォローした。

同番組について「あれはねえ…孤独なんでね。外していったら、孤独。オマエはアホやと言われているような…」と語った。「タイムショックよりはマシやと思うねんけど、Aの部屋とかBの部屋に行くとき、孤独やねん」と吐露。「誰も教えてくれないし。外したりしたら、ほんまに落ち込むねん！」と強調した。

「私はバカだ、とかではなくて、やっぱり孤独よ。当てた者同士仲良くなったりしてね。そんなのがあるんです」と現場での心境を打ち明けた。

それだけにひとり勝ちの瞬間は快感だったようで、「あれはよかったわ、びっくりしたわ自分で」と感激。「（名器での演奏は）迫力が違うかったように思ってん。お腹に響いてんけど。でもみんな違うとこに行っちゃったからアヒ〜ッ！と思って。寂しかったわ、待つ間」と振り返っていた。