「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）

横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、東京・両国国技館の相撲教習所で行われ、横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝は大関、横綱との申し合いを回避。小結王鵬、平幕の平戸海と１１番相撲を取った。休場明けからの場所初日へ、調整の遅れを露呈した。

平戸海に５勝１敗、王鵬に３勝２敗で終わった稽古。立ち合いで右を差して一歩出れば一気に前に出るが、立ち合いで下がると押し返せず土俵を割った。横綱豊昇龍、大関の琴桜と安青錦とは相撲を取らなかった。

昨年の九州場所千秋楽を左肩鎖関節脱臼で休場。冬巡業も全休していた。「横綱大関とできなかったですけど、しっかり体を動かせたと思うんで、また明日からしっかりやっていきたいと思います」と前向きに話した。

相手に平戸海を指名した理由を「動きのいい相手ですし、今どこまで動けるかっていうを試したかった」と、同様に王鵬に関しては「重い相手。左使えれば、右をのぞかせれば、という感じで、うまくできたかなと思います」と手応えを口にした。場所に向け「たぶんもう大丈夫だと思う。初日に間に合うようにしっかり準備したい」と語った。

八角理事長（元横綱北勝海）は「ちょっと時間が足りないような気がした。まだ本調子ではない。当たってない」と不安視した。そして「初日には間に合わせてくると思いますけれども。最初の出だしが大事。千代の富士さんも昔、肩を脱臼して稽古不足で本場所に臨んだときも、序盤戦を何とか勝ってね、最後になったらいつも通りに戻っていたのが多かった。そういうのを期待したいですよね」と評価した。