¡¡¼Ò²ñÇÉ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶È¼ÌÀ»á¡Ê£·£¶¡Ë¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹â¶¶»á¤Î´ÆÆÄ±Ç²è¡Ö°Â³Ú»àÆÃ¶è¡×¡Ê£²£³Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¶¶Øª»Ò¡Ê£·£°¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔºß¤ÎÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ú¤¤Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤¹¡£º£¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿¿·ºî¤Ë¡ÖÌ¿¤òºï¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹â¶¶»á¤Ï¡Ë¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÁ´¤Æ¤ò¹þ¤á¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿´¾ð¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ëè·§¹îºÈ¡Ê£³£¸¡Ë¤ÈÂçÀ¾ÎéË§¡Ê¤¢¤ä¤«¡¢£³£µ¡Ë¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£