【モデルプレス＝2026/01/05】タレントの辻希美が1月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量の手作りチャームを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】5児のママタレ「想像以上のクオリティ」大量の手作りチャーム並んだショット

◆辻希美、大量の手作りチャームを公開


辻は「明日のイベントとあるゲームの景品は全て手作りで頑張ってます」とつづり、イベント準備の様子を報告。顔をモチーフにしたフェルト製の可愛らしいチャームがずらりと並ぶ写真を公開している。

◆辻希美の投稿に反響


この投稿には「想像以上のクオリティ」「全部手作り？忙しいのにすごい」「器用すぎてびっくり」「これはもらったら嬉しい」などの反響が寄せられている。

辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）

