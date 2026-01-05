元NHK中川安奈アナ、美人妹顔出しの自撮りショット公開 プロレス観戦デビュー報告に「そっくり」「遺伝子すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/05】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが1月4日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元NHKアナ「そろって美人」妹顔出しの密着自撮り
◆中川安奈アナ、妹との観戦ショット公開
中川アナは「初めて見る生のプロレスは何もかもが新鮮で刺激的でした」とつづり、同日に行われた新日本プロレスの試合「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」観戦時の写真を複数枚投稿。「私も妹も観戦デビューです！」と続けて、妹と顔を寄せ合った仲の良さが伝わる姿を披露している。
◆中川安奈アナの投稿に反響
この投稿には「姉妹そろって美人」「雰囲気がそっくり」「遺伝子すごい」「素敵な姉妹」「観戦楽しそう」「笑顔が可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】