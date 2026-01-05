齊藤なぎさ、前髪なしで雰囲気ガラリ「実家で撮った」動画に驚きの声「大人っぽい」「別人級」
【モデルプレス＝2026/01/05】女優の齊藤なぎさが1月4日、自身のTikTokを更新。前髪を分けた姿で撮影した動画を公開し、話題となっている。
【写真】22歳元イコラブ「大人っぽい」別人級ヘアにファン衝撃
齊藤は「実家で撮ったtiktok！」と動画を投稿。ナチュラルなメイクと、今までの前髪ありから一変して前髪を分けた上品なヘアスタイルで音楽に合わせてダンスをする姿を公開している。
この投稿には「雰囲気変わる」「別人級」「大人っぽい」「前髪なしも似合う」「印象が変わる」「ナチュラルで可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
