FANTASTICS中島颯太、妹との仲良し家族旅行ショット公開「身長差が尊い」「趣味が一緒なの楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/05】FANTASTICSの中島颯太が1月4日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開した。
【写真】26歳人気LDHメンバー「身長差が尊い」兄妹ショット披露
中島は「あけましておめでとうございます」「家族旅行、行ってました」と記し、写真を複数枚投稿。「＃カメラ好き兄妹」と添え、カメラを手にした中島とカメラを首にかけた妹の仲の良い姿が収められた写真を披露した。
また、石段に並んで立つ2人がピースサインをする兄妹ショットも公開していた。
この投稿に、ファンからは「優しいお兄ちゃん」「身長差が尊い」「素敵な家族旅行」「仲良しでほっこり」「趣味が一緒なの楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳人気LDHメンバー「身長差が尊い」兄妹ショット披露
◆中島颯太「カメラ好き」兄妹ショット披露
中島は「あけましておめでとうございます」「家族旅行、行ってました」と記し、写真を複数枚投稿。「＃カメラ好き兄妹」と添え、カメラを手にした中島とカメラを首にかけた妹の仲の良い姿が収められた写真を披露した。
また、石段に並んで立つ2人がピースサインをする兄妹ショットも公開していた。
◆中島颯太の投稿に「仲良しでほっこり」と反響
この投稿に、ファンからは「優しいお兄ちゃん」「身長差が尊い」「素敵な家族旅行」「仲良しでほっこり」「趣味が一緒なの楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】