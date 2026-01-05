辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが「希空の赤ちゃんの頃に似てきた」カメラ目線ショットに「本当にそっくり」「おめめぱっちりで愛らしい」の声
【モデルプレス＝2026/01/05】タレントの辻希美が1月4日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「最強遺伝子」美人長女に似てきた0歳次女
辻は「日に日に希空の赤ちゃんの頃に似て来た」「デジャブみたい」と夢空ちゃんが長女・希空（のあ）に似てきたとつづり、夢空ちゃんの写真を3枚投稿。うつ伏せ姿でカメラに目線を向ける可愛らしい姿を公開している。
この投稿には「本当にそっくり」「希空ちゃんに似てきた」「成長が早い」「癒やされる」「表情が優しい」「見ているだけで幸せ」「おめめぱっちりで愛らしい」「最強遺伝子」などの反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5児のママタレ「最強遺伝子」美人長女に似てきた0歳次女
◆辻希美、夢空ちゃんの姿を公開
辻は「日に日に希空の赤ちゃんの頃に似て来た」「デジャブみたい」と夢空ちゃんが長女・希空（のあ）に似てきたとつづり、夢空ちゃんの写真を3枚投稿。うつ伏せ姿でカメラに目線を向ける可愛らしい姿を公開している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「本当にそっくり」「希空ちゃんに似てきた」「成長が早い」「癒やされる」「表情が優しい」「見ているだけで幸せ」「おめめぱっちりで愛らしい」「最強遺伝子」などの反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】