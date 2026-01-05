韓国スポーツメディア「エクスポーツニュース」（ウェブ版）が2025年1月5日、大リーグのトロント・ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（29）の特集記事を組み、岡本の移籍によりロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手（26）の立場が危うくなる可能性があると報じた。

「キムの居場所狭まる？」

ブルージェイズは5日、巨人からポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦した岡本を獲得したことを発表した。

米メディアによると、契約は4年総額6000万ドル（約94億円）で、契約ボーナスの500万ドル（約７億8000万円）が含まれる。オプトアウト（契約破棄）条項は盛り込まれていないという。

野球人気が高い韓国では、巨人の元主砲である岡本の注目度が高く、複数のメディアがブルージェイズ入りを速報した。

「エクスポーツニュース」は、岡本の移籍を韓国出身大リーガー、キムと関連付けて報道した。

岡本がブルージェイズ入りしたことで、キムのチーム内での立場が危うくなる可能性に言及。「キム・ヘソンまた揺れる？岡本がトロント行き→ビシェットのドジャース行き急浮上→キムの居場所狭まる？」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「ブルージェイズが岡本和真を電撃獲得した中、ドジャースがボー・ビシェットを獲得する可能性が再び浮上した。これによりドジャースのユーティリティ内野手キム・ヘソンの立場が再び揺らぐ可能性がある。米メディアによると、ヤンキース、カブス、ドジャースが、ビシェット側と基本的な接触を進めており、この3球団はレッドソックス、元所属チームのブルージェイズに続き、新たに獲得競争に参入した状況だ」と伝えた。

ビシェットは25年シーズンまでブルージェイズでプレーした27歳の内野手。オールスターゲームに2度出場を果たした実力者で、今シーズンは139試合に出場し打率.311、18本塁打、94打点を記録した。守備にも定評があり、ポジションはショートを守っている。

「キム・ヘソンのトレードの可能性が再び浮上した」

今オフにフリーエージェント（FA）となり、米メディアによると、複数の球団が争奪戦を繰り広げているという。

「エクスポーツニュース」は、現在のドジャースの内野手事情に触れ、キムの今後を次のように推測した。

「ビシェットは大リーグデビュー後、ずっとショートとしてプレーしてきたが、ワールドシリーズではセカンドとして出場し、マルチ守備力も証明した。ビシェットがドジャースのユニホームを着ることになれば、内野のひとりがチームを離れる可能性がある。これに伴い、マルチバックアップ内野手であるキム・ヘソンのトレードの可能性が再び浮上した」

そして、こう続けた。

「キム・ヘソンは、マルチポジション守備と俊足走塁能力で、チーム内での活用度は高い戦力と評価されている。しかし、ビシェットがドジャースに加入すれば、キム・ヘソンの立場は変わらざるを得ない。守備範囲が重なるだけでなく、球団がビシェットと高額契約を結ぶ場合、先発内野陣の再編が避けられないためだ。残りのオフシーズン期間、ドジャースの内野再編の方向性に応じてキム・ヘソンの去就も大きく揺れ動く見通しだ」

キムは、24年オフに韓国プロ野球（KBO）からポスティングシステムを利用してドジャースに入団した。米メディアによると、3年総額1250万ドル（約19億4500万円）の契約を結んだという。

大リーグ1年目の今シーズンは、マイナーで開幕を迎え、5月に大リーグに昇格。ライバルとの激しい競争の中、71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。守備では、ユーティリティプレイヤーとして、セカンド、ショート、センターのポジションをこなし、チームに貢献した。

ポストシーズンでは、全シリーズでロースター（出場登録選手枠）入りを果たし、ワールドシリーズ（WS）にも出場した。WS第7戦では、延長11回からセカンドの守備に入り、WS2連覇達成の瞬間をグラウンドで迎えた。