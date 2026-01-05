【年明けのお財布に優しいレシピ】えのき1袋使い切り『豚肉ときのこのオイスター煮』
年末年始の出費がひと段落したら、お財布にもひと休みを。『豚肉ときのこのオイスター煮』は、手頃な材料で作れる頼もしい一皿。オイスターソースのコクに、きのこのうまみがじんわり。煮汁ごと、ご飯にかけても絶品です！
『豚肉ときのこのオイスター煮』のレシピ
材料（2人分）
豚ロース薄切り肉……150g
えのきだけ……大1袋（約150g）
生しいたけ……4個（約80g）
〈A〉
水……1と1/2カップ
オイスターソース……大さじ2
ごま油……少々
塩
片栗粉
作り方
（1）下準備をする
・えのきは根元を切り、食べやすくほぐす。
・しいたけは石づきを切り、薄切りにする。
・豚肉は塩小さじ1/4、片栗粉大さじ1を両面にふり、手でざっとなじませる。
（2）加熱する
フライパンに〈A〉を入れて混ぜ、中火にかける。煮立ったら豚肉を1枚ずつ加え、返しながらさっと煮る。肉の色が変わったら、えのき、しいたけを加え、再び煮立ったら弱めの中火にし、ときどき返しながら3分ほど煮る。
おいしく作るコツ
煮汁が煮立ったら豚肉を1枚ずつ入れるのがコツ。こうすることで煮汁の温度が下がりにくくなり、肉に早く火が通ります。
いつもの材料で、この満足感。定期的に食卓に登場させたくなりますよ♪