【年明けのお財布に優しいレシピ】えのき1袋使い切り『豚肉ときのこのオイスター煮』

年末年始の出費がひと段落したら、お財布にもひと休みを。『豚肉ときのこのオイスター煮』は、手頃な材料で作れる頼もしい一皿。オイスターソースのコクに、きのこのうまみがじんわり。煮汁ごと、ご飯にかけても絶品です！

『豚肉ときのこのオイスター煮』のレシピ

材料（2人分）

豚ロース薄切り肉……150g

えのきだけ……大1袋（約150g）

生しいたけ……4個（約80g）

〈A〉

水……1と1/2カップ

オイスターソース……大さじ2

ごま油……少々

塩

片栗粉

作り方

（1）下準備をする

・えのきは根元を切り、食べやすくほぐす。

・しいたけは石づきを切り、薄切りにする。

・豚肉は塩小さじ1/4、片栗粉大さじ1を両面にふり、手でざっとなじませる。

（2）加熱する

フライパンに〈A〉を入れて混ぜ、中火にかける。煮立ったら豚肉を1枚ずつ加え、返しながらさっと煮る。肉の色が変わったら、えのき、しいたけを加え、再び煮立ったら弱めの中火にし、ときどき返しながら3分ほど煮る。

おいしく作るコツ

煮汁が煮立ったら豚肉を1枚ずつ入れるのがコツ。こうすることで煮汁の温度が下がりにくくなり、肉に早く火が通ります。

いつもの材料で、この満足感。定期的に食卓に登場させたくなりますよ♪

（『オレンジページ』2025年1月17日号より）